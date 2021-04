Corona-Untersuchungsausschuss – Teil 35 oder 14.3

Der nachfolgende Standpunkt wurde von Jochen Mitschka geschrieben: "In der Corona-Ausschusssitzung Nr. 14 vom September 2020 wird das Thema “Der Rechtsstaat und die Berliner Demonstrationen” (1) behandelt. Die Zusammenfassung setzt fort mit der die Aussage von Herrn Oberndorf."

Björn Lars Oberndorf

Der ehemalige Polizeikommissar Lars Oberndorf begann mit einem Zitat von Helmut Schmidt: “Der Charakter zeigt sich in der Krise“. Er erklärte, auf eigenen Wunsch vor einigen Jahren aus dem Beamtenstatus ausgestiegen zu sein, und daraufhin Kriminologie und Polizeiwissenschaften, und später Politikwissenschaft studiert zu haben. Sein Schwerpunkt als Dozent und Referent sind Seminare zum Thema Demokratie stärken, Wertetraining usw.

Bis zur Coronakrise dachte er, dass die Gesellschaft aus der Aufklärung die wissenschaftlichen Grundsätze These, Antithese, Synthese mitgenommen hat. Aber er bedankte sich ironisch bei Frau Esken für die Erklärung, dass er kein Wissenschaftler, sondern Covidiot, Holocaustleugner, Antisemit usw. ist.

Er wuchs in einer linken Familie auf, und sein Großvater war im Konzentrationslager, weshalb er mit dem Grundsatz “wehret den Anfängen” aufwuchs, was nicht in Einklang mit “alternativlos” oder “das darf man niemals hinterfragen” stehe, erklärte er, bevor er zu den Vorgängen während den Demonstrationen in Berlin kam....[weiterlesen]

