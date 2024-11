Im Ansatz zum Scheitern verurteilt

Der folgende Standpunkt wurde von Felix Feistel geschrieben: "Im Angesicht der Wahlen in den USA erwarten viele Menschen, nicht nur dort, sondern auch in Europa, bang das Ergebnis. Die einen fürchten einen Sieg Donald Trumps, und setzen alles daran, einen solchen zu verhindern, die anderen sehnen ihn geradezu herbei. Dabei betrachten sie Trump als eine Art Erlöserfigur, die den Weg an die Macht angetreten hat, um die US-Amerikaner von einem korrupten und autoritären Regime zu befreien. Dieses Regime wird verkörpert von den Demokraten, vor allem in Gestalt vom formal noch amtierenden Präsidenten Joe Biden, sowie der ins Rennen geschickten Vizepräsidentin Kamala Harris, hinter denen auch der Obama-Clan eine entscheidende Rolle spielt."

Feistel weiter: "Dieses Regime klammert sich mit aller Kraft an die Macht, und wendet alle schmutzigen Tricks an, um die Wahl Trumps zu verhindern. Der Kampf gegen Trump mittels der Gerichte – im englischen „lawfare“ genannt -, die Attentatsversuche auf Trump – mittlerweile wohl schon drei an der Zahl, die in unterschiedliche Stadien der Ausführung gelangt sind, sowie die Zensur und die Verfolgung von Trump-Anhängern scheinen die Einschätzung der Trump-Unterstützer zu bestätigen. Die Demokraten setzen alles daran, Trump zu verhindern und selbst die Macht zu behalten. Sie tauschten Biden aus, als sich dieser in aller Öffentlichkeit als der senile alte Mann präsentierte, von dem aufgewachte Zeitgenossen schon lange wissen, dass er genau der ist, sie haben Kamala Harris wochenlang auf die Fernsehdebatte mit Trump vorbereitet, und ihr im Vorhinein alle Fragen zukommen lassen, sodass sie ihre Antworten auswendig lernen, und in geschliffener Rhetorik aufsagen konnte. Die freie Rede wird von der herrschenden Regierung der Demokraten weiter eingeschränkt, die Geheimdienste gegen prominente Unterstützer Trumps in Stellung gebracht. Die Propaganda ist so schrill wie nie zuvor. Trump wird als Faschist bezeichnet, ihm wird vorgeworfen, im Falle seines Sieges das Militär gegen die Opposition einsetzen zu wollen – obwohl es Hinweise darauf gibt, dass es gerade die Demokraten sind, die planen, Republikaner zu ermorden. [1]...[weiterlesen] Quelle: apolut von Felix Feistel