Lektion des Friedens

Der folgende Kommentar wurde von Rechtsanwalt Markus Haintz geschrieben: "In einem Indianerfilm will der Indianerhäuptling Frieden und sein weißer Freund will dies auch. Doch gierige Weiße wollen dies verhindern und locken den Indianerhäuptling, seinen weißen Freund und dessen Frau in einen Hinterhalt und die Frau kommt dabei um’s Leben. Der weiße Freund ist logischerweise tief getroffen und sinnt auf Rache, die dann aber die Friedensverhandlungen gefährden würde."

Haintz weiter: "Da sagt der Indianerhäuptling: Nur weil du Persönlich betroffen bist, ist dir der Frieden auf einmal nicht mehr wichtig. Du weißt doch, ich bin auch Persönlich betroffen in meiner Familie und in meinem Volk. Nun die Erklärung dazu: So werden wir vom Leben immer und immer wieder geprüft, ob wir unseren Idealen treu sind oder ob wir aus Schmerz wieder in die Alte Zerstörung zurückfallen." Quelle: Markus Haintz