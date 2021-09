Zombies, die aus Medien springen

Der folgende Standpunkt wurde von Marcus Klöckner geschrieben: "Ein Auszug aus dem aktuellen Rubikon-Buch “Zombie-Journalismus: Was kommt nach dem Tod der Meinungsfreiheit?” Er hat »Grundrechte« gesagt: Steinigt ihn! Sie hat »Menschenrechte« gesagt: Hängt sie höher! Es hat »Schweden« gesagt: Tötet es! Das ist das Klima, in dem wir mittlerweile in Deutschland leben. So sieht es aus – nach dem Tod der Meinungsfreiheit. Wer auch nur die Begriffe Grund- und Menschenrechte auf »falsche« Weise in den Mund nimmt, den fressen die »Wächter der Demokratie« bei lebendigem Leib."

Klöckner weiter: "Wer in Zeiten des Lockdowns auch nur das Wort Freiheit ausspricht, muss befürchten, medial in Stücke gerissen zu werden. Wer es im Zusammenhang mit dem COVID-19-Wahnsinn. wagt, einen etwas zu langen Blick auf unsere Verfassung zu werfen, muss sich als Covidiot, Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Spinner oder Schwurbler verspotten lassen oder wird gar als Nazi diffamiert. Was passiert hier eigentlich in unserem Land? Im Juni dieses Jahres zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Allensbach Erschreckendes: Fast die Hälfte der Bürger in Deutschland sieht die Meinungsfreiheit in Gefahr.1 Woher kommt dieses eigenartige Klima der beschnittenen Meinungsfreiheit? Wer ist dafür verantwortlich?, fragen die Medien und reiben sich die Augen....[weiterlesen] Quelle: apolut von Marcus Klöckner