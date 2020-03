Tolzin: Corona-Todesstern des Virenimperiums über München

Ein Todesstern des Viren-Imperiums hat sich über die Fußgängerzone Münchens positioniert und bedroht jeden Jedi-Ritter, der den dunklen Mächten der Panikmache trotzen will, mit Versammlungsverbot und Schlimmerem.

Das Lied in diesem Video widme ich allen meinen Freunden, die mit mir am Samstag, den 21. März 2020 gerne den Odeonsplatz in München besichtigt hätten, bummeln gegangen wären und Mittag gegessen hätten.

Der Todesstern des Virenimperiums schwebt derzeit über Münchens Fußgängerzone und bedroht jeden, der sich mit einer anderen Person zu einem Einkaufsbummel verabreden will, mit Versammlungsverbot und drastischen Maßnahmen. Dem kann man als Jedi-Ritter nur mit einem fröhlichen Lied begegnen, das dem Immunsystem gut. Möge die Macht mit Dir sein, mein Freund!





Quelle: Hans Tolzin