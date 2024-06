Keine Aufarbeitung nach RKI-Protokollen - Auch nach den RKI-Protokollen wird es keine Aufarbeitung geben

Der folgende Standpunkt wurde von Tom J. Wellbrock geschrieben: "Nachdem das Magazin “Multipolar” auf Herausgabe der RKI-Akten erfolgreich geklagt hatte, ging durch die Medien eine kurze Welle der Berichterstattung über die Maßnahmen während der Corona-Episode. Doch so schnell sie aufgebaut wurde, so schnell verschwand sie auch wieder. Am 30. April 2024 veröffentlichte Uli Gellermann auf apolut einen Meinungsbeitrag mit dem Titel “Statt Auf-Arbeitung Ab-Urteilung”. Und man kann und muss jedes Wort dieses wütenden Textes unterschreiben. Doch wer sollte die Ab-Urteilung vornehmen?"

Wellbrock weiter: "Umgedreht

Es gibt in Deutschland schon lange eine “Aufarbeitung” der Corona-Politik. Und in der werden die Opfer zu Tätern gemacht. Über die RKI-Akten spricht schon lange kein Mensch mehr, sie waren ein kurzer Aufreger, den die Medienmeute begierig aufnahm, um dann sabbernd weiterzuziehen. Trotzdem kommt das Thema Corona immer wieder in den Medien und in der Politik vor. Und zwar im Zusammenhang mit der behaupteten Radikalisierung weiter Teile der Bevölkerung.

Warum haben bei der Europa-Wahl so viele Menschen rechts, rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem gewählt? Diese illegitime Frage geistert durch Talkshows und Nachrichtenformate. Illegitim, weil es das Recht eines jeden Menschen ist, zu wählen, was das demokratische System ihm anzubieten hat. Doch die “falsche Wahl” ist längst zur allgemein anerkannten Erzählung geworden, also gilt es, nach den Gründen zu suchen...[weiterlesen]

Quelle: apolut von Tom J. Wellbrock