Die Antisemitismus-Falle

Rüdiger Lenz schrieb den folgenden Kommentar: "Achtung, Minenfeld der Stufe sechs. Stufe sechs ist die höchste Gefahrenstufe eines Publizisten, die er eingehen kann, wenn er versucht, etwas zu beschreiben, was ihn den Ausschluss aus allen Bereichen des Mainstreams und des Regierungsframing einbringen kann. Dieser Kommentar wird sich ganz sicher zu so einem Werk entwickeln. Dem Autor ist das scheinbar egal, denn er steht schon in dem Verdacht, ein Abtrünniger in den genannten Bereichen zu sein. Psiram ist er nicht entgangen und, was gibt es da noch zu retten, denn, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert."

Lenz weiter: "Was ist heute Antisemitismus? Was ist für den Autor Antisemitismus? Die Antwort ist Judenhass. Antisemitismus heute ist für viele das, was früher völlig normale Imperialismuskritik war. Wer an der jetzigen Finanzsituation Kritik übt, ist Antisemit. Wer von sich behauptet, er sei ein spirituelles Wesen, kann sich des Vorwurfs gewiss sein, er sei allein schon dadurch Antisemit. Rechtsesoteriker kommt noch hinzu. Antisemit ist jeder, der öffentlich die israelische Regierung kritisiert. Alles, was mit Israel und Palästina an der israelischen Regierung kritisiert wird, ist Antisemitismus. ....[weiterlesen] Quelle: apolut von Rüdiger Lenz