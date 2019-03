Ganz besondere Ausflugsziele in Mallorca für Urlauber 2019

Mallorca gehört seit Jahren zu den beliebtesten Reiseländern der Deutschen. Nicht nur im Sommer lockt die Balearen-Insel tausende Urlauber an, auch in der Nebensaison wird das Eiland immer beliebter. Lohnenswert sind vor allem die Ausflugsorte abseits der an der Küste gelegenen Urlauberhochburgen.

Seit Jahren wird die mallorquinische Küste von Hotel- und Ferienanlagen dominiert. Auch immer mehr Deutsche entdecken die Mittelmeerinsel für sich. Viele Urlauber lernen während ihres Aufenthalts aber nur einen Bruchteil der Insel kennen. Während an der Küste der Pauschaltourismus dominiert, bietet das Hinterland das ursprüngliche Mallorca. Reiseexperten sind sich daher einig: Ausflüge und Touren auf Mallorca sollten vor allem das Inselinnere einschließen. Neben einer vielfältigen Landschaft erwarten historische Reminiszenzen Urlauber jeder Altersklasse. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, das Inselinnere zu entdecken. Die einfachste und gemütlichste Form ist eine Tagestour zu Fuß, die über Berge und durch kleinere Täler führt. Wer Mallorca bequemer entdecken möchte, reist am besten mit dem mallorquinischen Nostalgiezug. Startpunkt ist die Hauptstadt Palma. Die Reise mit dem Zug führt bis nach Sóller. Die knapp 30 Kilometer lange Strecke mit dem Roten Blitz ist vor allem landschaftlich reizvoll, denn ein Großteil der Reise führt durch das Tramuntana-Gebirge. So zeigen sich während der Fahrt immer wieder Mandelbäume und weitläufige Plantagen, auf denen Orangen oder Oliven angebaut werden. Eine Seite Mallorcas, die nur wenigen Urlaubern bekannt ist, hält Porto Cristo bereit. Hier befindet sich mit der Cuevas dels Hams die Tropfsteinhöhle der Insel. Im Jahr 1905 wurde diese besondere Höhle entdeckt und schließlich wenig später mit einer Lichtanlage versehen. Seitdem ist die Höhle mit den Stalaktiten ein reizvolles Ausflugsziel. Durch enthaltenen Kupfer- und Eisensalze präsentieren sich die Stalaktiten in den verschiedensten Farben und Nuancen. Die Tropfsteinhöhle kann im Rahmen einer kleinen Tour besichtigt werden. Die erweiterten Touren, die von den lokalen Guides begleitet werden, schließen eine Konzertshow am Ende ein. Nicht weit von Palma entfernt befindet sich einer der architektonischen Höhepunkte der Insel. Das Castell de Bellver ist ein in Europa einmaliges Bauwerk. Es wurde 113 Meter über dem Meeresspiegel gebaut und ist bis heute gut erhalten. Bekannt ist es für seine kreisrunde Bauweise. Die Mauern sind um einen Innenhof gebaut. Die Burg ist mit einmalig schönen Details versehen. Lohnenswert ist ebenso der außerhalb gelegene Park. Gemütlichkeit und Nostalgie strahlt der Bauernmarkt von Sineu aus. Der kleine Bauermarkt hat sich sein authentisches Bild bis heute bewahrt. Die mallorquinische Kleinstadt befindet sich in der Mitte der Insel. Der Markt gehört bis heute zu den Schönsten der Insel. Dabei fällt es leicht, auf dem Markt einen ganzen Tag zu verbringen. Die vielen kleinen Marktstände, auf denen viel Kunsthandwerk angeboten wird, nehmen beinahe den gesamten Ortskern ein. Neben lokalem Handwerk können Sie hier auch allerhand frisches Obst und traditionell hergestellte Backwaren kaufen. Der Bauernmarkt findet immer mittwochs statt. Im September lohnt sich ein Ausflug zu Mallorcas Winzern. Seit Jahrhunderten wird auf der Insel Wein angebaut. Die meisten Weinberge finden sich in Binissalem. Entlang der Weinstraße können Urlauber bereits einen Blick auf die Hänge werfen. Die Weine können natürlich vor Ort probiert werden.

