Basta Berlin (232) – Politiker grillen

Sie machen das Land kriegstüchtig, sie verteuern unser Leben, sie hetzen zum "Kampf gegen rechts" und nun planen sie auch noch eine neue Pandemie: Die übergriffige Politik nimmt deutlich an Fahrt auf, aber wir stellen uns entschieden in dem Weg. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, haben eine böse Vorahnung: Da versammeln sich doch tatsächlich die gleichen Corona-Jünger von damals, um an einer neuen Pandemie zu basteln. Und alle sind wieder mit dabei: Regierungspolitiker, so genannte Experten und die Medien. Und ganz nebenbei wird das Land in einen Krieg gedrängt…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:21 Jetzt kommst richtig dicke…



00:33:45 Der berühmte „Mittelteil“



00:42:59 Dripple-Wumms und Zeitenwende



01:01:47 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin