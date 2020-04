2020: „NIEMAND HAT DIE ABSICHT EINE IMPFLICHT EINZUFÜHREN“ mit Milorad Krstic

Willkommen bei der Geburt eines neuen Kapitels in der Geschichte der Menschheit, Stunde null. Wäre die Welt ein Mensch, dann wäre die medizinische Diagnose wohl ein viel zu hoher Blutdruck mit ADHS und Diabetes im Zuckerkoma. Während sämtliche Systeme ALLER Gesellschaften UND Völker dieser Welt nach und nach herunterfahren, dämmert es immer mehr Menschen wie weit sich unsere alte Welt schon entfernt hat und sich geradezu in Zeitlupe alle Wertehorizonte verschieben.

„NIEMAND HAT DIE ABSICHT EINE IMPFLICHT EINZUFÜHREN.“

Wie soll man also in all diesem Chaos noch die Orientierung behalten, wenn sich jeder neue Tag wie ein Mehrfach-Looping in der Achterbahn anfühlt?

Wie können wir in uns stabil bleiben und trotzdem eine aus den Fugen geratene Welt durchschauen, und vor allem daraus auch noch die richtigen Schlüsse ziehen?

Der langjährige und internationale Unternehmer Milorad Krstic folgte im Jahr 2012 seiner Intuition und begann seine Erfahrungen und seine Sicht der Dinge aufzuschreiben, was 2014 zu seinem ersten Buch „Verkaufte Demokratie“ geführt hat. Die Quintessenz daraus in einem Satz lautet: „Nichts ist wie es scheint, nichts scheint, wie es ist.“

2016 folgte mit „Menschheit im Umbruch“ der zweite Teil und zeigte einen möglichen Weg zu einer neuen Gesellschaft auf, wo wahrer Fortschritt in einer Rückkehr zu den Naturgesetzen gezeichnet wurde.

Als Abschluss dieser Trilogie hat er 2018 in „Die geistige Unterwerfung“ mit seinen Prognosen die vollkommen entarteten Verwirrungen der Gegenwart im Detail skizziert, vor allem was die geistige Manipulation der Menschen betrifft. Die bittere Erkenntnis, das die erfolgreichsten Lügen überwiegend aus der Wahrheit bestehen, kann heute jeder mit vollem Verstand und klarem Bewusstsein um sich herum in unzähligen Versionen beobachten.

Ein Patentrezept zur Lösung kann heute noch niemand anbieten, und trotzdem sieht Milorad Krstic Hoffnung, jenseits aller materiellen Ebenen. Die Anbindung an höhere Schöpfungsgesetze und Bewusstseinsebenen lässt ihn immer wieder in die ureigene Kraft der eigenen Herzintuition kommen, die ihn sein Leben lang immer richtig geführt und geleitet hat.

Vielleicht ist dieses vermeintliche Virus ja nichts anderes als eine große Dosis Ritalin für dieses Kind mit extremer Aufmerksamkeitsdefizitsstörung, genannt Menschheit. Vielleicht brauchen wir das jetzt alle, um ruhig zu werden und einmal über die wirklich wichtigen und großen Fragen im Leben nachzudenken. Eins ist dabei sicher: Die Gelegenheit dazu wäre jetzt äußerst günstig.







Quelle: NuoViso.TV