So dreist ignoriert der Bundestag die Impfopfer: COMPACT.Der Tag

Bislang hatte Bundeskanzler Olaf Scholz zu wichtigen Punkten der Cum-Ex-Affäre geschwiegen. Dabei ging es unter anderem um vertrauliche Äußerungen in seiner Zeit als Bundesfinanzminister. Etwa im Rahmen eines Hintergrundgespräches über illegale Devisengeschäfte im September 2022. Über diese Inhalte muss das Kanzleramt nun Auskunft geben, entschied am Donnerstag das Berliner Verwaltungsgericht. Die Bundesregierung hat gegen den Beschluss Beschwerde eingelegt. Und damit herzlich willkommen zu COMPACT.Der Tag am 7. Juli.

Das sind einige unserer Themen: Corona-Impfung – So dreist ignoriert der Bundestag die Nebenwirkungen

Querdenker-Demo – Antifa rastet mal wieder aus

Erdgas – Heizung aus, weil Deutschland lieber exportiert?

Das Letzte – Boris Johnson muss gehen: Stand der Party-Premier den Eliten im Weg? Quelle: COMPACTTV