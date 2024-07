Hitze-Paniktreiber auf Lockdown- und Abzockkurs: Freiheit und Besitz in Gefahr!

Endlich einige Sommertage mit bestem Badewetter und schon wieder Hitze-Panikmache. Riecht das nicht nach Lockdowns, Einschränkungen und noch höheren Klima-Ablasszahlungen? Nach einem auffällig kühlen und verregneten Frühling kamen Ende Juni 2024, pünktlich zum Sommerbeginn, endlich einige Sommertage mit bestem Badewetter um die 30 Grad. Gerade will sich Freude breit machen, da schlagen die Leitmedien auch schon Hitze-Alarm: Österreichs Gesundheitsminister Johannes Rauch bejubelt den von den GRÜNEN beschlossenen Hitzeschutzplan. In seinem TikTok-Video gibt er gar Hitzeschutztipps für die Bevölkerung, so als seien dies die ersten Sommertage in der gesamten Menschheitsgeschichte. Kein Wunder erntete er für seine Volksbelehrungen bissigen Spott.

Laut dem Zweiten Deutschen Fernsehen hatte es am 20. Juni in der rumänischen Hauptstadt Bukarest 39 Grad. In Bukarest seien also laut unseren teuren Qualitätsmedien bei 39 Grad gar Eisenbahnschienen weich geworden und immer mehr Menschen wünschten sich, so das ZDF, mehr Klimaschutz. Wie bitte? Noch mehr Klimaschutz? Nachdem den Deutschen beispielsweise die Atom- und Wärmekraftwerke weggenommen wurden, Öl- und Gasheizungen sowie Autos mit Verbrennungsmotoren zeitnah auch komplett weg sollen, Kraftstoffe unzumutbar besteuert werden, wie soll dann um alles in der Welt noch mehr Klimaschutz aussehen? Der österreichische Nachrichtensender AUF1 nimmt bei seinem Kommentar hierzu kein Blatt vor den Mund: „Wie bei Corona steckt auch hier ein System dahinter: Politiker und Medien erzeugen Angst, um die Menschen zu manipulieren und radikale Maßnahmen durchzusetzen, wie Hitze-Lockdowns oder Fahrverbote. Die Klima-Hysterie zielt darauf ab, die Freiheit der Menschen einzuschränken und“ - jetzt aufgepasst! „Privatbesitz abzuschaffen. Der Great Reset“ - das ist die Agenda des World Economic Forum WEF, der Klaus Schwab jahrelang vorstand - „bedeutet die Enteignung, Entrechtung und totale Kontrolle jedes Einzelnen.“ Fazit von AUF1: „Wir müssen nicht das Klima retten, sondern unsere Freiheit!“ Sehen Sie hierzu auch unsere Sendung „Agenda 2030 – Wurzel der globalen Krisen“...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV