Nachrichten AUF1 vom 1. August 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Quarantäne-Aus belegt erneut: „Schwurbler“ haben in allen Punkten recht behalten + Andreas Sönnichsen bei „Elsa AUF1“: Covid-Impfungen gehören sofort vom Markt! + Deutschland: Für traditionelle deutsche Volksfeste ist in der „Bunten Republik“ kein Platz + FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner: „Die Landwirtschaft wird ruiniert“ + Großbritannien: Massenhafter Kindesmissbrauch durch Migrantengangs + Orbán bleibt unbeugsam: Rede gegen Ukraine-Krieg und Bevölkerungsaustausch + Energiekrise: Kommt zur Gas-Krise jetzt auch eine Ölknappheit? + Spannungen im Kosovo: Wollen die Globalisten hier den nächsten Krieg entfachen? + Die gute Nachricht: AUF1-Impfbus in München und Berlin

Kurzmeldungen:

+ Weiße werden drangsaliert: Brutale Massenvergewaltigungen in Südafrika + Bevölkerung wird ausgepresst: Deutsche sollen bis 70 malochen + Propaganda beim Fußball: „Aktionsspieltag Klimaschutz“ + Dubios: Millionenspende von Bin Laden-Familie an Prinz Charles + Wirtschaftskrise: Rekord-Inflation in Europa steigt weiter

Quelle: AUF1