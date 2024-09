Im Gespräch: Manfred Kleine-Hartlage: “Der kalte Staatsstreich – Wie Faeser & Co. das Grundgesetz demolieren”

In diesem Interview hat Alexander Kühn mit dem renommierten Sozialwissenschaftler und Autor Manfred Kleine-Hartlage gesprochen, der in seinem neuesten Buch “Der kalte Staatsstreich” die aktuellen Entwicklungen in Deutschland scharf analysiert. Er zeigt auf, wie der Staat immer übergriffiger wird und zunehmend die Grundrechte, die wir Bürger uns mühsam über Generationen erkämpft haben, untergräbt. Mit einem klaren Blick beleuchtet er, wie die politische Klasse immer offener das Recht beugt oder bricht, um ihre Macht zu sichern und ihre Interessen durchzusetzen.

Doch das Interview geht weit über das Buch hinaus: Unter anderem bei dem Thema, wer in Deutschland, Europa und weltweit wirklich die Strippen zieht. Kleine-Hartlage ist bekannt für seine präzisen Analysen und seine Kritik an den zerstörerischen Tendenzen unserer westlichen Zivilisation. In diesem Gespräch geht es um nichts Geringeres als die Frage, wie unsere Demokratie Stück für Stück ausgehöhlt wird – und was das für uns als freie Bürger bedeutet. Ein Interview, das aktuelle Entwicklungen aufgreift und weit über Deutschland hinaus einen Blick auf die Machtverhältnisse wirft, die unsere Zukunft bestimmen wollen. Seien Sie dabei und lassen Sie sich überraschen, wie tief der “Kalte Staatsstreich” wirklich reicht! Hier die Links zum Buch-Shop: https://shop.tredition.com/booktitle/Der_kalte_Staatsstreich/W-112-762-979 (Softcover) https://shop.tredition.com/booktitle/Der_kalte_Staatsstreich/W-202-458-785 (E-Book) Quelle: apolut