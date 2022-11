Nachrichten AUF1 vom 23. November 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:



+ Österreich: Jetzt gibt es einen echten Gesundheitsnotstand – wegen der Corona-Impfung?

+ EU: Europäische Arzneimittel-Agentur EMA ist in der Hand der Pharma-Industrie!

+ Fussball-WM: Katar beweist, dass die Welt ohne westliche (Un-)Werte besser lebt

+ „Berlin Mitte AUF1“: Corona-Maßnahmen waren ein Krieg gegen die Menschen

+ Asyl-Tsunami: Meloni sieht Frankreich als Mitverursacher der illegalen Masseneinwanderung

+ Österreich: Linksgrüne Verleumdungskampagne gegen untadeligen Museums-Direktor

+ Sergio Rapun zur den Protesten in Brasilien: „Wir wollen keinen Kommunismus!“

+ Buchtipp der Woche: Karl May – Winnetou I bis III

Kurzmeldungen:

+ Ende der Wende: Schweden streicht Förderung für E-Autos

+ Zensur: YouTube löscht AUF 1-Videos

+ Multikulti-BerliN. Verkehrskontrollen bei Grünen "rassistisch"

+ Kirche erlaubt Angestellten erneute Heirat und Homo-Ehe

+ Energiekrise: Frankreich dreht Bürgern Warmwasser ab

Quelle: AUF1