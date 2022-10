500 Mio pro Monat: Kiew fordert – Steini nickt: COMPACT.DerTag vom 25. Oktober 2022

Steinmeier ist heute überraschend in Kiew – und der Grüßaugust der BRD bringt schon wieder eine Menge von unserem Geld mit. Ein Marshall-Plan zum Wiederaufbau der Ukraine soll (Zitat) „sofort“ in Kraft treten, so der Auftrag des Bundeskanzlers für Steinmeier. Aber der ukrainische Präsident Selenski will noch mehr.

Das sind einige unserer weiteren Themen: •Dresden: Pegida ist zurück •Corona: Die künstliche Pandemie •Asyl: Sturm über Österreich •Biden: Trump erklärt ihm den Krieg Quelle: COMPACTTV