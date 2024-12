„Verführerin“: COMPACT-Praktikantin im Visier

Unsere neue Praktikantin Larissa hat es in die bundesweiten Schlagzeilen geschafft! Als „rechte Verführerin“ wird sie in der FAZ diffamiert. Was auch daran liegt, dass sie keine normale 22-Jährige ist. „Sie gibt vor, für Meinungsfreiheit zu kämpfen, ist aber nur die Männerphantasie eines rechtsextremistischen Magazins“. schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung ziemlich uncharmant über unsere neue Praktikantin.

Weiter heißt es im Text: „Larissa Wagner, 22 Jahre alt, wohnhaft in Senftenberg, ist gläubige Christin, sie mag Spaziergänge mit ihrem Schäferhund, fährt einen VW Diesel und steht nach dem Büro gerne mal am Herd. Seit Mai 2024 ist sie mit dem Nutzernamen @LarissaWagt bei Twitter/X angemeldet, inzwischen hat sie mehr als 210 Tweets veröffentlicht. Ihr Profil zeigt einen blauen Haken, der für einen verifizierten Account steht, außerdem die Deutschlandfahne und ein blaues Herz, das auf der Plattform meist Sympathie für die AfD anzeigt.“ Doch Larissa, so belehrt einen die FAZ, sei gar kein echtes „Brandenburger Mädel“, sondern ein KI-generierter Avatar. „Einige Nutzer wollen sie trotzdem daten, andere loben sie für ihre Ansichten“, so das Blatt. „Es würde uns nicht wundern, wenn ein Bot wie Larissa demnächst im Kabinett Trump als Ikone der Meinungsfreiheit auftauchte.“ Ja, Larissa wurde mit einer KI erstellt, woraus COMPACT auch keinen Hehl macht. Doch warum setzen wir jetzt eine virtuelle Praktikantin ein – und was hat die Betroffene selbst dazu zu sagen. Das und noch Weiteres hat sie Paul Klemm in einem Interview gefragt. Das Gespräch sehen Sie in dem Video:

