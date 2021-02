Ralf Ludwig redet Klartext: Von FFP2 zum Staatsbankrott - Wohin führt die Pandemie?

Tina von Klagepaten TV hat heute Rechtsanwalt Ralf Ludwig zu Gast. Beide beleuchten die FFP2 Maske und die vielen Ungereimtheiten, mit denen uns Regierung und Behörden belasten.

Inzwischen sind die Zweifel an der Sinnhaftigkeit der FFP2 Maskenpflicht auch schon in den Mainstream Medien angekommen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC empfiehlt die Masken nicht für die breite Öffentlichkeit – hier ist sogar von möglichen Schäden die Rede. Ein namhafter Professor vom Institut für Virologie & Hygiene in Rostock spricht davon, dass der Nutzen der Maske nur auf theoretischen Werten beruht.

Datenbasis: Zitate ECDC & Institut für Virologie & Hygiene in Rostock







Quelle: Klagepaten