Dr. Gerd Reuther: Impfungen, eine Erfolgsgeschichte?

In den Schulbüchern kann man lesen, wie zuerst die Pocken und in der Folge eine Krankheit nach der anderen durch »sichere und effektive« Impfungen besiegt worden seien. Aber stimmt dies wirklich? Diese Frage beleuchtet Univ. Doz. Dr. Gerd Reuther, Radiologe und Medizinhistoriker. Dr. Reuther ist schon seit längerer Zeit bekannt für seine Kritik an der pharmadominierten Medizin und hat das in seinem Spiegel-Bestseller „Der betrogene Patient“ auch zum Ausdruck gebracht. Im Vortrag zeigt Dr. Gerd Reuther am Beispiel der Pockenimpfung und anhand medizinhistorischer Quellen, welche Folgen die Impfpflicht gegen Pocken in der Bevölkerung hatte. Die Pocken waren laut Dr. Reuther eine harmlose Erkrankung, aber die Impfung gegen Pocken führte zu Zehntausenden von Todesfällen. Mit der Impfung kam sozusagen der Pockentod! Laut Dr. Reuther könnten die 300 Jahre Impfgeschichte einem einzigen Gesundheitsverbrechen gleichzusetzen sein. Hören Sie selbst, was Dr. Reuther zu Impfungen und im speziellen zur Pockenimpfung zu sagen hat. Der Vortrag wurde im Rahmen des MWGFD-Symposiums zum Thema »Impfstoffzulassung, Impfempfehlung, Impfpflicht – Reichen die Daten?« gehalten....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV