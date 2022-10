Öffentlich-rechtlicher Rundfunk: Kein Platz für mutige Journalisten?

Am 05.10.2022 war es genau ein Jahr her, dass der ehemalige redaktionelle Mitarbeiter und Redakteur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Ole Skambraks, seinen offenen Brief “Ich kann nicht mehr” beim Multipolar Magazin (https://multipolar-magazin.de/artikel/ich-kann-nicht-mehr) veröffentlichte und damit einen Stein ins Rollen brachte.

Anlässlich dieses Jahrestages hat Mutigmacher TV einen Kollegen von Ole Skambraks in einem Interview gefragt, wie viel Platz der Berufsethos der echten und ehrlichen Journalisten in den öffentlich-rechtlichen Medien noch einnimmt bzw. einnehmen darf und wie die öffentlich-rechtlichen Medien wieder zum Leuchtturm für ihr Publikum werden können. Mutigmacher TV zeigt Dirk Pohlmann im Gespräch mit Martin Ruthenberg vom SWR. Da Mutigmacher TV weiß, dass es in den Redaktionen des ÖRR brodelt, hält der Kanal es für sehr wichtig, dass die mutigen Journalisten und Mitarbeiter nicht nur mental unterstützt werden, sondern eben auch finanziell, wenn diese aufgrund von Whistleblowing z.B. ihren Job verlieren. Bei vielen ist die Existenzangst das größte Hemmnis, mutig nach außen zu gehen. Daher hat der Mutigmacher e.V. einen Spendenfonds für mutige Journalisten ins Leben gerufen, denn: Mit der Arbeit der öffentlich-rechtlichen Medien steht oder fällt die sachliche und objektive Berichterstattung. Es darf keine Schere im Kopf (https://mutigmacher.org/der-blick-in-die-zukunft-ohne-schere-im-kopf/) in den Redaktionen des ÖRR geben, auch der Rundfunk-Staatsvertrag lässt das nicht zu! Mutigmacher e.V. konnte schon etlichen mutigen Polizisten helfen (https://mutigmacher.org/ein-riesen-dankeschoen-von-den-mutigen-polizisten/) und möchte es daher auch für mutige Journalisten, mutige Redakteure und Mitarbeiter in den Medien tun. Am Ende des Interviews (1:05:57) beschreibt Martin Ruthenberg diesen Spendenfonds sehr gut und fordert insbesondere Unternehmer dazu auf, diesen zu füllen. Im Namen der mutigen Journalisten bedankt sich Mutigmacher e.V. schon jetzt für Ihre Überweisung oder sehr gerne auch für Ihren Dauerauftrag! Kontoinhaber: Mutigmacher e.V. IBAN: DE76 7009 3400 0000 0033 36 BIC/SWIFT: GENODEF1ISV Bank: VR-Bank Ismaning Hallbergmoos Neufahrn eG Verwendungszweck: Mutige Journalisten Quelle: