MARKmobil Aktuell: Journalisten leben gefährlich

"Und Du bist der Nächste." Die erste Todesdrohung gegen MARKmobil! Journalisten leben in der vielgeprisenen "westlichen Freiheit" ein gefährliches Leben. Zu der selbstzensierenden Schere im Kopf kommt gelegentlich auch eine Kugel hinzu. Oder eine Autobombe. Die maltesische Journalistin Daphe Caruana Galizia ist in die Luft gesprengt worden. Den slowakischen Journalisten Jan Kuciak hat man erschossen. Die bulgarische Journalistin Viktoria Marinowa wurde vergewaltigt und erwürgt.

Der deutsche Journalist Udo Ulfokotte bekam relativ jung einen Herzinfarkt. Die Liste der toten Kollegen wird länger und länger. Hier in Europa.



Reporter Mark Hegewald erklärt, unter welchen Umständen die Sendereihe "MARKmobil" wirklich produziert wird und dass neben Kamera und Mikrofon neuerdings auch ein Feuerlöscher zu seinem Equipment gehört. Einschaltquoten spielen dabei eher eine untergeordnete Rolle. Außerdem in dieser Folge: Die jüngste hinterhältige Attacke der New York Times auf die Familie von Starmoderator Tucker Carlson in den USA.





Quelle: MARKmobil