Augenblick Episode 6 – Milena Preradovic

Wir können uns unsere Welt schaffen und sie damit zu einem schönen Ort machen. Vieles erscheint dieser Tage dystop, dennoch ist die Zukunft offen. Wir wissen nicht, was morgen ist! „Wir müssen das Leben genießen, es ist das einzige, was wir haben! Aufgeben gilt nicht“, sagt Milena Preradovic und bezeichnet sich in diesem Zusammenhang als pessimistische Optimistin oder optimistische Pessimistin. Philosophie, Spiritualität und 2 Regeln – Alles, außer Politik – und das in 2 Minuten!

Eine Anforderung, die dem Ausnahmetalent Milena Preradovic keine Schwierigkeiten bereitet. Sie erwartet ein inspirierendes Gespräch über die Welt von gestern und morgen, den Wert zwischenmenschlicher Beziehungen und wichtigste Lebensprinzipien. Wir stehen als menschliche Gemeinschaft vor immensen Herausforderungen. In einer Welt, in der wenige ihre Macht missbrauchen und die Menschheit immer stärker in Krieg, Ausbeutung, Angst und Schrecken versetzen, ist die Saat für eine bessere Zukunft die Hoffnung. Und diese stirbt – trotz aller Zweifel – zuletzt. Der Sieger ist nicht ausgemacht – es gibt (nur) einen Favoriten! Quelle: apolut