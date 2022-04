Markus – Moment Mal! Das Z ist verboten!

Inzwischen wird es jeder gemerkt haben. Wir haben ein weiteres Redeverbot in Deutschland. Es gilt prinzipiell eine Meinungsfreiheit. Aber nur, wenn Sie die Meinung der Regierung bzw. des Mainstreams vertreten. Ansonsten gilt diese Meinungsfreiheit nicht. So lange ich denken kann, waren Symbole wie Hakenkreuze in Deutschland verboten. Und das aus gutem Grunde, nämlich weil diese Symbole für die Ermordung von Millionen von Menschen stehen.

Jetzt kommen weitere Sprachverbote hinzu. Hier stellt sich die Frage, ob das noch mit einer freiheitlich demokratischen Ordnung im Staat zu tun hat, oder ob das eher totalitär ist.



Offenbar darf man sich jetzt nicht mehr zustimmend zu einem Angriffskrieg äußern. War das immer so? Quelle: Markus – Moment Mal!