Basta Berlin Roadtrip (Tag 3) – Covid, Kneipe und Kommune

An Tag 3 des großen Basta Berlin Roadtrips geht es nach Söderland zu den Gastronomen Björn und Bianca im fränkischen Bad Windsheim. Dort hatten sie Anfang 2020 ein Vereinsheim gepachtet, doch durch Corona blieb der Zapfhahn lange zu. Das Paar lernte sich einst in einer linken Kommune kennen, doch viele Ansichten haben sich bis heute geändert ...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA-Radiomoderator Benjamin Gollme und SNA-NEWS Politikchef Marcel Joppa sind auf großer Deutschland-Tour. SIE haben uns eingeladen und WIR sind gekommen. Am dritten Tag verläuft die Route von Thüringen über Bamberg in den mittelfränkischen Kurort Bad Windsheim. Dort begrüßen uns Björn und Bianca, die sich schon seit ihrer Jugend mit Politik auseinandersetzen. In Pandemiezeiten hat sich ihre Skepsis gegenüber den großen Parteien verstärkt. Auch Diskussionen mit ehemaligen Weggefährten aus der linken Szene wurden schwierig. Den Optimismus haben die beiden Wahl-Bayern aber nicht verloren. Quelle: SNA News (Deutschland)