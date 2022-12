Nachrichten AUF1 vom 1. Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:



+ Corona-Lügengebäude wankt: MDR-Beitrag zeigt tödliche Wirkung der Covid-Impfungen auf

+ Deutschland: Peinliche Impfkampagne belegt, dass niemand mehr die Genspritze will

+ „Fachkräfte”-Lüge: Der Bevölkerungsaustausch zerstört auch unsere Wirtschaft

+ Uwe Kranz zur islamischen Einwanderung: „Sie wollen unser Land erobern!“

+ Niederlande: Hollands „Great Reset“ – Enteignungen wird mit Klima-Schwindel begründet

+ Brüssel erpresst Budapest: 13 Milliarden sollen wegen patriotischer Politik gestrichen werden

+ „Schicksale AUF1“: Vereinsauflösungen mit willkürlichen Begründungen in Österreich

+ Die gute Nachricht: Antike Schrift der Etrusker entschlüsselt

Kurzmeldungen:

+ Klima-Kriminelle: Weltuntergangs-Spinner zerstechen weltweit Autoreifen

+ Bei Blackout: Fahrverbote für E-Autos in der Schweiz

+ Sieg für die Freiheit: 33.000 Corona-Bußgeldbescheide in Australien aufgehoben

+ Brachiale Kritik an EZB: Otmar Issing gegen Infaltions-Politik

+ Personalmangel: Grüner Pass sorgt für Krise im Gesundheitswesen

Quelle: AUF1