COMPACT.Der Tag vom 15.2.2022

Bayern reduziert die Corona-Einschränkungen, Schleswig-Holstein kündigt sogenannte Lockerungen an. Und selbst Gesundheitsminister Karl Lauterbach will ein paar „maßvolle“ Gratifikationen für die Bürger nicht mehr völlig ausschließen. Doch reichen solche Ankündigungen, um den Protest in vielen deutschen Städten einzudämmen? Vorerst offenbar nicht. Denn in den vergangenen Tagen gab es erneut unzählige Demonstrationen. Zwei von Ihnen hat COMPACT.Der Tag besucht. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichtend es Tages.

Das sind einige unserer Themen: Energiewende – Habeck will jetzt Fracking-Gas

Proteste – Regenbogenfahnen und Sachsen-Banner: Der Ost-West-Vergleich

Trucker-Proteste – Kriegsrecht in Kanada?

Kriegsgefahr – Moskau oder Washington: Wer pokert besser?

Das Letzte – Kanzler im Kreml: Auf Abstand zur Annäherung Quelle: COMPACT TV