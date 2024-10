Nachrichten AUF1 vom 25. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Interview abgesagt: Druck auf Impf-Kritiker in Japan wächst enorm!

+ Vorreiter Habeck & Lauterbach: Kommt nun die Zensur in Europa?

+ Stefan Magnet zu Corona-Aufklärung: „Wir müssen die Menschen jetzt informieren – solange wir noch können!“

+ Impfschaden-Klage Niederlande: Niederlage für Gates

+ BSW unterstützt AfD-Antrag: Nun kommt der Corona-Untersuchungsausschuss in Sachsen

+ Süddeutsche streicht Stellen – doch gehen müssen Lokalredakteure

+ Exklusiv: US-Sheriff warnt vor Wahlmanipulation

+ AUF1 exklusiv aus Kasan: Neues BRICS-Geldsystem nicht beschlossen

+ Nach Deutschland: Weiß auch Österreich nicht, wie viele Migranten illegal im Land leben?

+ Mit der „Chancenkarte“: Ampel lockt weitere „Fachkräfte“ nach Deutschland

+ Bereitet Deutschland sich auf Krieg vor? AUF1 weiß, wo der Zivilschutz aktuell ausgebaut wird

+ Israel fliegt mit Kriegslüge auf – Kein Hisbollah-Bunker unter Krankenhaus

+ Grüner Vizekanzler Kogler schockt Parlament mit Nazi-Sager

Quelle: AUF1