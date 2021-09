Basta Berlin (Folge 99) – Impfaktionswoche: Märchen, Lügen, falsche Zahlen

Einst waren Märchen dazu gedacht, Kinder in den Schlaf zu wiegen, oder das abendliche Lagerfeuer zu erhellen. Heute dienen sie als Begründung für Impfkampagnen und Regierungsmaßnahmen. So etwa das Märchen von der großartigen Impfaktionswoche. Oder die Geschichte des immunisierenden Impfstoffs. Doch es ist Zeit für Fakten. Es ist Zeit, aufzuwachen...so berichtet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa feiern mit Ihnen die aktuelle Impfaktionswoche! Wie? Davon haben sie gar nichts mitbekommen? Kein Wunder, denn die vollmundigen Ankündigungen der Politik entpuppen sich als Luftnummer. Zum Glück, muss man da fast sagen: Die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs ist mit Blick auf die tatsächliche Immunisierung und vermehrte Impfdurchbrüche umstritten. Aber Zweifler sind ja nur „Bekloppte“… Bitte zweifeln Sie nicht an Ihrer Regierung, denn dann schlafen sie besser! Wer jedoch an Fakten interessiert ist, für den stellen wir heute wieder den Wecker: Basta Berlin! Quelle: SNA News (Deutschland)