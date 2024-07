Wie die WHO die IGV-Abstimmung fälschte und wie man das rückgängig machen kann (Interview mit Dr. Beate Pfeil)

Zum Thema völkerrechtswidrige Verabschiedung der Internationalen Gesundheitsvorschriften IGV der WHO, Folgen und Handlungsmöglichkeiten spricht Frau Dr. Beate Pfeil.

Moderator: Frau Dr. Pfeil, man hört, dass die Staaten unter Druck gesetzt worden sind, um den neuen IGV, den internationalen Gesundheitsvorschriften zuzustimmen. Was können Sie dazu sagen, gibt es dafür Belege, Beweise?

Frau Dr. Pfeil: Also, konkrete Belege habe ich nicht, aber die Dame, die das jetzt berichtet hat, die hat an unserer Pressekonferenz der Anwälte in Genf zumindest online teilgenommen. Das ist eine sehr glaubwürdige, junge Rechtsanwältin, engagiert, aus Südafrika. Und eine niederländische Anwältin war in Genf anwesend, und die hat mir das auch nochmal bestätigt, dass da wirklich Druck ausgeübt wurde, also mit Sanktionen und Diversem gedroht wurde.

Moderator: Gibt es da eine Liste der Länder, wie sie abgestimmt haben, der einzelnen Länder oder wie wurde damit umgegangen?...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV