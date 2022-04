Ramstein: Zwingen die USA Deutschland in den Krieg – COMPACT.Der Tag

Nach dem Ende der Kämpfe in Mariupol haben in der Hafenstadt die ersten Aufräumarbeiten begonnen. Diese Bilder, gedroht vermutlich von Kameraleuten des Militärs wurden am Mittwoch veröffentlicht. In Mariupol sollen sich noch etwa 100.000 Menschen aufhalten. Vor dem Krieg hatte die Stadt etwa 400.000 Einwohner. Unterdessen harren im Stahlwerk Asow nach wie vor mehrere Tausend ukrainische Kämpfer aus. Am Dienstag warf ihnen der russische Präsident Wladimir Putin vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen. Und damit herzlich willkommen zu Compact.Der Tag am 27. April.

Das sind einige unserer Themen: Ramstein – Kriegsspiele unterm Sternenbanner

Internet – Europäische Union weitet Zensur aus

Selbstkritik – Warum Freddy Ritschel jetzt doch den Staat liebt

Das Letzte – Kein Gas für Polen: Muss Deutschland jetzt liefern? Quelle: COMPACTTV