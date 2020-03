Prof. Dr. med. Jörg Spitz zum Coronavirus und Vitamin D sowie Lebensstilfaktoren

Prof. Dr. med. Jörg Spitz (geb. 1943) aus Schlangenbad bei Wiesbaden ist Facharzt für Nuklearmedizin, Ernährungsmedizin und Präventionsmedizin, Gründer der "Akademie für menschliche Medizin" und der gemeinnützigen „Deutschen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention“. Nach seiner Habilitation arbeitete er unter anderem als Chefarzt für Nuklearmedizin am Städtischen Klinikum Wiesbaden und als Professor für Nuklearmedizin an der Universität Mainz.

Seit einigen Jahren widmet sich Spitz ausschließlich der Erarbeitung von Präventionskonzepten und deren Umsetzung in der Praxis.



Prof. Spitz schildert in diesem Vortrag wieder einmal die Bedeutung von Vitamin D und weiteren Lebensstilfaktoren wie Bewegung, Stress, Ernährung, Sonne, Frischluft, Natur, Schlaf u.v.m. für unsere Gesundheit und erklärt anschaulich, warum wir heutzutage mit so vielen Krankheiten belastet sind, wieso Erreger wie der Corona-Virus belastete Menschen so hart treffen und was wir dagegen tun können. Denn wir haben sehr viele Schrauben, an denen wir als Einzelperson bereits drehen können und so einen wichtigen Schritt zu Prävention und einer optimalen Gesundheit machen können.

Zur Einordung: Dieser Vortrag behandelt die wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenhänge, die es bei der Bewertung von Infektionskrankheiten zu beachten gilt. Auch wenn vieles in Frage gestellt wird, so ist es nicht von der Hand zu weisen, dass das Gesundheitssystem und vor allem die dort arbeitenden Bediensteten (Ärtzte und Schwestern und Pflegepersonal) vor gewaltigen Herausforderungen stehen. Eine Infektion der oberen Atemwege birgtveine größere Ansteckungsgefahr als andere virale Infektionen. Insbesondere Lungenentzündungen sind bei vorbelasteten Personen sehr gefährlich. Eigentlich selbstverständliche Hygienemaßnahmen und das Isolieren von Erkrankten sind daher das Gebot der Stunde. Die beste Entlastung für das Gesundheitssystem und seine Bediensteten ist die Aufrechterhaltung Ihrer eigene Gesundheit und die damit verhinderten Krankenhausbesuche.

Quelle: Akademie für menschliche Medizin