“Autokorso der Schande – Was soll das?” COMPACT.Debatte mit Mitorganisator René H.

Diese Woche wollen wir, das Team von COMPACTTV, uns in unserem TV-Programm den riesigen Herausforderungen rund um das Thema Russland/Ukraine stellen, die sich in den letzten Wochen ergeben haben. Wichtige Gesprächspartner geben in COMPACT.Debatte Denkanstöße, denn Kontroversen sind notwendig. Den Auftakt macht ein Gespräch mit Rene H., der von Mainstream-Medien und Altparteien als Organisator des “Autokorsos der Schande” diskriminiert wird: Über 1.000 Demonstranten fuhren vor zwei Wochen durch Berlin und protestierten gegen den neuen Russenhass in Deutschland, der über Auftrittsverbote für Künstler, Diskriminierung von Schülern und Mitbürgern bis zu Brandanschlägen reicht.

Ähnliche Protestzüge waren am Wochenende in Stuttgart, Hannover, Frankfurt/Main und weiteren Städten zu sehen. Sind das alles Kriegshetzer, wie die Mainstream-Presse nahegelegt? Was sind die Ziele der Proteste? René H. entspricht so gar nicht dem Klischee, das die Medien zeichnen: Er ist kein Russe und kein Russlanddeutscher, sondern sozusagen ein ganz normaler Ostberliner, der bisher nie politisch aktiv war. Im Interview berichtet er über sein Leben, warum er die Russen mag und was ihm als Geschäftsmann in der Ukraine widerfahren ist: “Ja, dort gibt es wirklich Nazis”, sagt Rene H. Quelle: COMPACTTV