Im Gespräch: “Nur Mut! Wenn wir uns ändern, verändert das die Welt” mit Elisa Gratias

Manchmal ist es nicht nur die Neugier oder schlichte Langeweile, die einen Menschen in unbekannte Länder treibt. Es kann durchaus passieren, dass man seine ganze Geschichte hinter sich lässt, neu beginnt und selbst den Begriff „Heimat" von Grund auf neu definiert.

Auf dieser Reise sammelt sie nicht nur außergewöhnliche Lebenserfahrungen, sondern erkannte auch, dass es mehr gibt im Leben, als in einer 40-stunden Woche zu funktionieren. Es kam, was kommen musste: Einsamkeit, Leid, Depression, aber auch Selbstbewusstsein, Stärke und Mut. Elisa fand, was manche Menschen ein ganzes Leben lang suchen: sich selbst.

In diesem ganz besonderen Gespräch auf Du und Du streifen wir politische Themen nur am Rande und reisen mit einem Rucksack voller Fernweh durch die Seele einer selbstbewussten Macherin, die sich seit Kurzem auch in der Rubikon Mut-Mach-Redaktion selbst verwirklicht und damit ihren ganz persönlichen Beitrag leistet, mit der Welt in Kontakt zu treten.

Du bist, was du warst, und du wirst sein, was du tust. Herzlich Willkommen im Leben!

Das neue Rubikon-Buch „Nur Mut!“ ist hier zu haben.



Inhaltsübersicht:

0:04:40 In der Zeit des Mauerfalls

0:14:57 Geschichte der Generationen, persönliche Krisen

0:27:37 Das Buch “Nur Mut!”

0:41:34 Chancen und Möglichkeiten der Jugend von heute

0:52:32 Über die Bereitschaft zum Perspektivwechsel

1:00:51 Auf der Sonnenseite des Lebens

1:07:49 Mut zur Heiterkeit

1:15:58 Akutes Heimweh und ein Selbstfindungsprozess

1:26:12 Eine Beurteilung der Medien





Quelle: KenFM