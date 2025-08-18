„Fakt ist, dass die elektronische Patientenakte (erfreulicherweise) zu wenig genutzt wird. Dies ist jedoch kein Grund zum Aufatmen, denn eine komplette digitale ID ist geplant und wird in großen Schritten vorbereitet. Wenn wir unsere Freiheit und Selbstbestimmung nicht verlieren wollen, braucht es weiterhin Wachsamkeit, Aufklärung und entschlossenen Widerstand!“

„Elektronische Patientenakte zu wenig genutzt: Verband will mehr Aufklärung“ – so und ähnlich titelten die deutschen Mainstream-Medien am 22. Juli 2025. Die Zahl der aktiven Nutzer wäre ernüchternd, bemängelte der Verband.

Glückwunsch an die klugen Patienten, könnte man da spontan sagen! Denn da in der elektronischen Patientenakte empfindliche Daten wie Krankheits-Befunde, Medikationslisten und Impfungen gespeichert und ausgelesen werden können, ist das Missbrauchspotenzial hoch. So wurden seit 2014 in den USA, Norwegen, Finnland, Frankreich, Singapur und Irland insgesamt über 130 Millionen elektronische Patientenakten gehackt und anschließend wurde ein Teil der Patienten mit ihren eigenen Daten erpresst! In der Covid-Zeit wurde – durch die Einführung eines grünen Passes für die Geimpften – den Ungeimpften in Israel der Zugang zu vielen öffentlichen Einrichtungen verwehrt.

Es macht also durchaus Sinn, die Nutzung dieser elektronischen Patientenakte und anderer digitaler Ausweise zu verweigern. Wichtig dabei zu wissen, ist: Liegt kein Widerspruch von Seiten des Versicherten gegen die elektronische Patientenakte vor, gilt es automatisch als Einverständnis. Und: Auch jetzt kann man noch Widerspruch einlegen! Wachsamkeit tut Not, denn es ist zu erwarten, dass eine regelrechte Propagandawelle für dieses Überwachungsinstrument kommen wird. Dass über die ePA hinaus sogar eine komplette digitale ID in Vorbereitung ist, zeigt die folgende Sendung „Menschheit auf direktem Weg ins digitale Gefängnis!“ Wenn wir unsere Freiheit und Selbstbestimmung nicht verlieren wollen, braucht es weiterhin Wachsamkeit, Aufklärung und entschlossenen Widerstand!...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV