#FreeBallweg: Lasst ihn endlich frei! COMPACT.DerTag vom 24. August 2022

Querdenken-Gründer Michael Ballweg bleibt in Haft. Das hat das Amtsgericht Stuttgart am Montag begründet. Der Querdenken-Gründer ist seit Anfang Juli dort eingesperrt, wo man früher die RAF-Terroristen hinter Gittern gehalten hatte: In Stuttgart-Stammheim. Mittlerweile hat sich eine breite Solidaritätsbewegung entwickelt – und einen eigenen Song für Ballweg.

Das sind einige unserer weiteren Themen: •Corona: Pianist vor Gericht •Zensur: Krieg gegen Winnetou •Maskenlos: Freddy übers Fliegen •Das Beste: Grünen-Zentrale besetzt Quelle: COMPACTTV