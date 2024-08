Im Gespräch: Wolfram Elsner: China auf dem Weg zur Weltmacht Nr. 1

China ist eine kommunistische Diktatur – ein totalitäres System, das seine Bevölkerung gängelt und ihr mittels strengem Sozialpunktesystem die Freiheit entziehen möchte! So oder so ähnlich lautet zumeist im Westen das Weltbild über die Volksrepublik. Wolfram Elsner, Professor für Wirtschaftswissenschaften, widerspricht diesem Bild jedoch vehement, da dieses ein rein medial erzeugtes sei, das mit der Realität nicht in Einklang zu bringen ist. Als Professor an der Uni Bremen, der University of Missouri in Kansas City und der Jilin-Universität in Changchun (China) ist Elsner hervorragend in der Welt vernetzt und sieht regelmäßig die globalen Veränderungsdynamiken. Im Gespräch mit Dirk Pohlmann betont er, dass er heute deutlich positiver ist als noch vor zwanzig Jahren, da die Welt, insbesondere der Globale Süden, endlich aufwachen.

China spielt bei diesem Aufwachprozess eine bedeutende Rolle und wird auf dem Weg zur neuen Weltmacht langfristig nicht aufzuhalten sein. Denn während rund 150 Staaten immer stärker mit China kooperieren und damit ihre eigene Entwicklung voranbringen, verharrt der Westen konsequent in einem starren Freund-Feind-Denken, da er seine hegemoniale Stellung in Gefahr sieht. Die Folgen davon seien unter anderem überbordender Bürokratismus, Zensur, Diskursverengung und ein Klima der Angst, dass mit am stärksten in Deutschland zu sehen ist. Wolfram Elsner und Dirk Pohlmann liefern ein hoch spannendes Gespräch mit jeder Menge Insiderinformation aus dem Reich der Mitte, das unsere stark antichinesische Weltsicht gründlich durcheinanderwirbeln wird. Inhaltsübersicht: 0:00:46 China: Kommunismus und Konfuzianismus 0:13:34 Umverteilung nach unten: bezahlbares Wohnen 0:19:20 Chinas Strategie der politischen Nichteinmischung 0:29:24 Die EU: autoritärer Bürokratismus 0:33:54 Der Erfolg Chinas in Zahlen und Daten 0:39:21 Das chinesische Sozialpunktesystem 0:48:10 Vertrauen und Zufriedenheit der chinesischen Bevölkerung 1:00:32 Persönliche Erfahrungen sowohl in China, in Deutschland, als auch weltweit 1:11:28 Verliert Deutschland den Anschluss an die Welt? 1:18:45 China lässt sich nicht mehr bevormunden Quelle: apolut