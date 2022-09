Basta Berlin (139) – Armut per Gesetz

Die Bundesregierung muss es gewusst haben: Dank europäischer Gesetze war die Einführung westlicher Sanktionen gegen Russland wirtschaftlicher Selbstmord. Für die deutsche Bevölkerung bedeutet das: Armut per Gesetz. Haben Scholz, Habeck und von der Leyen uns absichtlich in die Schuldenfalle getrieben? Mehr dazu in einer weiteren Folge Basta Berlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, erklären heute, warum die hohen Energiepreise vorprogrammiert und politisch anscheinend gewollt waren. Hätte man all das verhindern können? Definitiv! Doch Kanzler und Wirtschaftsminister sind bei dem Thema Energie ebenso lernresistent, wie der Gesundheitsminister in Sachen Impfung: Entgegen der Studienlage und gegen die fachliche Meinung von Experten verbreitet Karl Lauterbach medizinische Falschaussagen – verbreitet wird dies von staatstreuen Medien… Quelle: Basta Berlin