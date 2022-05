Russen und Deutsche gehen angeln | Privjet Matas! – Service

Die schöne Idylle oder der unbändige Hass gegen Tiere treibt so manchen Hobbyangler an die frische Luft. Bei der Jagd nach dem größten Fisch im Teich haben jedoch Deutsche und Ausländer so ihre Eigenheiten.

Während der Deutsche lieber die Natur genießt, hat der Russe auch Bock auf Krawall und tote Meeresbewohner. Geht ihr gerne angeln?

Quelle: RT DE