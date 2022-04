EingeSCHENKt.tv: Deutscher Journalist in Kiewer Gefangenschaft!

Als ein deutscher Journalist, der hier anonym bleiben möchte, während seiner Recherche-Arbeiten in der Ukraine in die Fronten des Krieges gerät, landet er in einem Kiewer Gefängnis. Was er dort mit seiner Partnerin erleben muss, ist erschütternd. Ohne Nahrung, ohne Wasser, keine Chance auf Hilfe durch Botschaft oder Anwälte verbrachte er und seine Partnerin zusammen mit anderen Zellgenossen mehrere Nächte in einer Zelle.

In diesem anonymen Telefonat berichtet er über Folter und Erschießungen seiner Zellengenossen und über Todesangst. EingeSCHENKT.tv sprach mit ihm über das Erlebte und was er als Augenzeuge über die derzeitigen Verhältnisse in der Ukraine berichten kann. EingeSCHENKT.tv liegt die Identität des Journalisten vor. Wir bitten um Verständnis, dass EingeSCHENKT.tv gebeten worden ist, dieses Interview anonym zu führen.

Quelle: EingeSCHENKT.tv