Bei "Die Unbestechlichen" unterhält sich Jo Conrad mit Frank Köstler über Remote Viewing, die Bedeu­tungs­tiefe aktu­eller Ereig­nisse und die Erwei­terung unserer Wahr­neh­mungs­kanäle über Ver­stand und fünf Sinne hinaus.

Im Interview bei Bewusst.tv heißt es weiter: "



Wie sieht er die Zukunft Deutsch­lands im Jahr 2022?

Was erwartet uns dem­nächst und was ist geplant und in der Men­tal­ebene wahrnehmbar?

Welchen Ein­fluss hat unser Bewusstsein auf unser Schicksal?

Wir sind an einem Schei­deweg ange­kommen und große Ver­än­de­rungen stehen unmit­telbar bevor.

Frank Köstler ana­ly­siert wei­terhin auch Zeichen und Sym­bolik im Welt­ge­schehen. Vieles wird bildlich bedeutsam vor aller Augen unbe­merkt mit­ge­teilt, wofür er kon­krete Bei­spiele liefert.

Was davon ist Ablenkung, was künst­liches Weltbild, was Realität?

Wie können wir unser Denken trai­nieren, um hinter die Kulissen der Matrix blicken zu können?

Frank Köstler hat regelmäßig Sendungen, Gespräche und Kommentare auf youtube, Telegram, Odysee und anderen Plattformen.



Quelle: Die Unbestechlichen