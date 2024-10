Im Gespräch: Tahir Chaudhry: “Wem diente Jeffrey Epstein?”

Der Fall P. Diddy erschüttert derzeit die US-amerikanische Musikbranche. Ein Netzwerk, das die dunklen Abgründe der elitären Szene in Hollywood aufdeckt, wurde entlarvt. Die Frage, die nun im Raum steht, ist, welche Personenkreise hierbei beteiligt waren und inwiefern auch politische Mandatsträger involviert sind. Der Fall dürfte ähnliche Ausmaße haben wie jener rund um den Finanzinvestor Jeffrey Epstein, der bis in höchste wirtschaftliche und politische Kreise vernetzt war. Mit diesen dunklen Netzwerken hat sich der Journalist Tahir Chaudhry in seinem neuen Buch “Wem diente Jeffrey Epstein? Das System aus Macht, Kontrolle und Erpressung” eingehend beschäftigt.

Im Gespräch beleuchtet er die Hintergründe und Machtstrukturen dieser elitären Zirkel und berichtet von seiner Reise zur berühmt-berüchtigten Insel Little Saint James, die lange im Besitz von Epstein war und ein zentraler Ort der pädophilen Umtriebe war. Darüber hinaus erzählt Chaudhry von seiner Zeit bei den Mainstream-Medien und erklärt, warum er heute nicht mehr für diese arbeitet. Quelle: apolut