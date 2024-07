03.08.2024 BERLIN - Großdemo für Frieden und Freiheit

Unter dem Motto „Einigkeit und Recht und Freiheit, Frieden und Demokratie“ treffen sich am 03.08.2024 Tausende Menschen in Berlin, um für ihre Rechte auf die Straße zu gehen. Querdenken-711 Stuttgart lädt alle Menschen ein, die die friedliche Kraft der Veränderung spüren und sein wollen.

Ich bin Ivo Sasek. Wir sind mit Kla.TV am 3.8. in Berlin dabei, um gemeinsam mit Euch Zeigeschichte zu schreiben und diese unwiderlegbar zu dokumentieren!

Das Verbot des «Compact-Magazins» mit staatlich verordneter Zensur im Internet zeigt uns allen: Eine physische Vernetzung von Mensch zu Mensch, die Bildung eines nicht-digitalen Netzwerkes unter Gleichgesinnten ist das Gebot der Stunde! Treten wir also am 3.8 aus der Anonymität heraus, vernetzen uns mit Gleichgesinnten, tauschen Adressdaten aus und schaffen eine Verbindung von Herz zu Herz! Diese Verbindung von Herz zu Herz kann nicht abgeschaltet werden und trotzt den Stürmen dieser Zeit! Gemeinsam in Berlin!....[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV