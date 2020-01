COMPACT TV: Genug GEZahlt

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel - Redner auf der GEZ-kritischen Demonstration vor dem SWR-Funkhaus in Baden-Baden am 4. Januar, Jürgen Elsässer und Martin Müller-Mertens im Gespräch. Millionen boykottieren die Staatsmedien und haben die Nase voll vom Zwangsbeitrag.

Das sogenannte Oma-Gate des WDR war nur das obszöne Tüpfelchen aufs i – schon in den Jahren zuvor waren linke Propaganda und Fake News in den Öffentlich-Rechtlichen für viele unerträglich geworden. COMPACT stellt die sieben berüchtigsten GEZ-Journalisten vor – und Staranwalt Steinhöfel gibt Tipps, wie man Widerstand leistet, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.



Inhalthaltsangabe



Titelthema



Genug GEZahlt! - Millionen boykottieren die Staatsmedien



Steckbrief der Schande - Die schlimmsten GEZ-Journalisten



Was tun? - Steinhöfels Vorschläge: Sand ins Getriebe



Politik



Trump trotzt dem Tiefen Staat - Der Schlagabtausch mit dem Iran



«Trump hat keine Ahnung vom Nahen Osten» - US-Experte Jason Reza Jorjani im Gespräch



Die Steuerbetrüger - Wofür uns die GroKo 2020 abkassiert



Tesla: Täuschen und Tricksen - Der Märchenonkel der Elektromobilität



«Eine Verschwörung gegen den Brexit» - John Laughland im Gespräch



Blauer Wolf und Roter Drache - Propaganda um Uiguren und Rohingya



«Putin ist nicht streng genug» - Eduard Limonow im Gespräch



Dossier



Furchtbarer als bei der Titanic - Vor 75 Jahren: Torpedierung der «Gustloff»



Tödliche Hoffnungsträger - Flüchtlingsschiffe im Frühjahr 1945



Nacht über Gotenhafen - Die «Gustloff»-Tragödie im Film



Leben



Finis Germanorum - Historiker, Schulbücher und Germanen



Der König der Tätowierer - Gestochen scharfe Bilder für Links und Rechts



Heideggers Kampf um Midgar - Kleine Geschichte der Manga-Welt



Kultur des Monats - Im Februar beginnen das Beethoven-Jubiläum



Kolumnen



Hartlages BRD-Sprech _ Menschheit



Janichs Welt _ Kosher Hollywood



Sellners Revolution _ Bildet Zellen!



66 Deutsche Diven _ Karin Dor





