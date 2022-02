Corona-Maßnahmen: Klage wegen Völkermordes in Den Haag eingereicht!

Eine Anwältin und sieben weitere Ankläger beschuldigen 16 hochrangige Eliten, wie Bill und Melinda Gates, Anthony Fauci oder Peter Daszak, des Völkermordes. In einer atemberaubenden Anklageschrift an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag werden ihnen zahlreiche Verstöße gegen den Nürnberger Kodex und verschiedene Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen.

Kaum beachtet von der Weltöffentlichkeit, bahnt sich der erste internationale Strafprozess gegen die Verantwortlichen und Strippenzieher der Corona Pandemie an. Eine britische Gruppe um den ehemaligen Vizepräsidenten von Pfizer, Dr. Michael Yeadon, hat beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Klage gegen hochrangige und namhafte Eliten eingereicht.

Quelle: Kla.TV