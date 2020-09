Die ganze Wahrheit über die Demo am 29.08. und geheime Aufnahmen

Glaubt man den gleichgeschalteten Medien waren an diesem Tag nur ca. 30 000 Demonstranten in Berlin, die nichts anderes vor hatten, als gewalttätig den Reichstag zu stürmen. In Wahrheit waren unzählig viele Menschen unterwegs. Auf der Straße des 17.Juni haben hunderttausende Freidenker friedlich für Wahrheit, Liebe und Freiheit demonstriert. So Heiko Schrang von SchrangTV.

Schrang weiter: "Da ich selbst vor Ort war und eine Rede hielt, sowie Robert F. Kennedy Junior (Neffe von JFK) interviewte, hatte ich intensiven Einblick über die tatsächlichen Geschehnisse. Exklusive Luftaufnahmen und alle Infos über den wahren Ablauf findet ihr in der neuen Sendung von SchrangTV .



Wir waren im Backstagebereich bei der großen Demo am 29.08. in Berlin! In dieser exklusiven Doku veröffentlichen wir viele intime Bilder, ein Interview mit Robert Kennedy Junior, ein Gespräch mit 2 mutigen Polizisten und die brisante Rede von Heiko Schrang selbst.



Quelle: SchrangTV