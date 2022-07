Energiekosten: Der nächste Preisschock: COMPACT.Der Tag

Die Bauernproteste in den Niederlanden breiten sich langsam auf andere europäische Staaten aus. In Deutschland blockierten Landwirte seit dem Wochenende wiederholt Autobahnbrücken. Sie protestierten damit gegen die nach ihrer Auffassung zunehmend ruinösen Umweltauflagen. Anlass war offenbar die Zustimmung des Bundesrates für Änderungen in der Düngemittelverordnung. Und damit herzlich Willkommen zu Compact Der Tag am 12. Juli.

Das sind einige unserer Themen: Bevölkerungswachstum – UNO hofft wohl auf weniger Menschen

Euro-Talfahrt – Jetzt wird es für uns noch teurer

Migration – Österreich warnt vor neuer Welle

Fridays for Future – Klimakinder gegen Kriegstreiber? Quelle: COMPACTTV