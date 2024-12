Gezieltes Chaos-Management per Digitalisierung und E-Mobilität?

Ein wirklich heftiger Sonnensturm wie 1859 – und wusch – geht gar nichts mehr: Kein Mobilfunk, kein elektronisches Geld, kein Internet, nichts! Auf diesen wackligen Beinen steht die digitale Welt. Zufall oder Absicht?

Der deutsche Bio-Physiker Dieter Broers berichtete am 4. Oktober 2024 von zwei kurz aufeinander folgenden starken Sonneneruptionen. Die dabei freigesetzte Energie in Form von freigesetzten Teilchen und Kraftfeldern wird auch als Sonnensturm bezeichnet.

Der Sonnensturm von 1859, Carrington-Event genannt, geht als bisher stärkster beobachteter geomagnetischer Sturm in die Geschichte ein. Damals beobachtete der Astronom Richard Christopher Carrington mehrere starke Sonneneruptionen, die Polarlichter bis nach Kuba und Hawaii verursachten. Zeitgleich kam es zu mehrstündigen, schweren Störungen und Ausfällen im sonst so stabilen Telegrafennetz in bisher nicht gekanntem Ausmaß...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV