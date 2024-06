Basta Berlin (227) – Ganz dünnes Eis

Wer in Deutschland die Probleme beim Namen nennt, lebt gefährlich. Wir machen es trotzdem! Denn während Politik und Medien Gefahren herunterspielen, blicken wir unverblümt auf Messerstecher, Steuergeldverschwender, mRNA-Fanatiker und die WHO. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, lassen heute die Basta-Bestie von der Leine: Wir verteidigen die Demokratie mit fletschenden Zähnen, denn unsere Politiker versagen hierbei auf ganzer Linie: Sie sehen die Gefahren in singenden Sylt-Touristen, wir dagegen auf dem Mannheimer Marktplatz. Und auch von WHO und Pfizer gibt es beunruhigende Nachrichten...

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:00 Wut-Ventil



00:30:13 Zuschauerfeedback



00:45:45 Verschwiegene Fakten



01:04:22 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin