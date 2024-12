Verstörende Hintergründe des Magdeburg-Terroristen

Paul Klemm und Jürgen Elsässer in einer Sondersendung von COMPACT-TV. Er hätte nie Asyl bekommen dürfen. Er war der Polizei bekannt. Er kommt aus einem islamischen Gottesstaat… Aber doch ist bei diesem Mörder einiges völlig anders als bei früheren Anschlägen… Nur zwei Zitate des Attentäters, die in der Blitz-Sendung von COMPACT-TV behandelt werden: Im Juni dieses Jahres hatte der Account auf Deutsch gepostet: „Meiner Erfahrung nach, ist die deutsche Polizei der echte Treiber des Islamismus in Deutschland. Meine Erfahrung ist 7 Jahre lang in denen die Polizei, zuletzt im März 2024, schmutzige Taktiken gegen mich sowie andere Islamkritiker angewendet hat um unseren anti-islamischen Aktivismus zu zerstören. Die Linken sind Verrückt. Wir brauchen AFD um die Polizei vor sich zu schützen.“

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) hat 2019 ein Interview mit dem mutmaßlichen Täter von Magdeburg veröffentlicht. „Ich bin der aggressivste Kritiker des Islams in der Geschichte“, sagt Taleb Al Abdulmohsen darin. In dem Gespräch wird er zu seiner Tätigkeit als Fluchthelfer aus Saudi-Arabien vorgestellt. „Es gibt keinen guten Islam“, sagt er.

Quelle: COMPACT-TV