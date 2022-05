Nachrichten AUF1 vom 23. Mai 2022

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Vivien Vogt.

Dies sind die Themen:



+ Affenpocken: Kommt jetzt die nächste Plandemie nach dem Corona-Schema? + „Schicksale AUF1“: Sportler leidet nach Genspritze an massiven Entzündungen + Neues zu Berliner Unregelmäßigkeiten: Gibt es in Deutschland noch reguläre Wahlen? + Horrorszenario Atomkrieg: Welche Überlebenschancen hat man „am Tag danach“? + Davos: Selenski rührt die Kriegstrommel fordert weithin Hilfe „von der Welt“ + Börsen im Endspielmodus: Wirtschaft fast so desolat wie 1929 + Abtreibungs-Debatte: China, Europa und die USA gehen völlig unterschiedliche Wege + Die gute Nachricht: Mit Zuversicht in eine positive Zukunft

Kurzmeldungen:



+ Lügen über Trump: Hillary Clinton verantwortlich für „Russia Hoax“ + Nach Klage einer Autorin: Gericht verbietet Gendern von Text + WHO will die Macht: Widerstand gegen Pandemievertrag + Irre Pläne: Deutsche Grüne wollen Gasnetz zerschlagen + Bevölkerungsaustausch: Berlin will Einbürgerungen verdreifachen

Quelle: AUF1